Стратегию развития особо охраняемых природных территорий обсудили в России

В архангельском национальном парке «Кенозерский» состоялось заседание общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Ведущие российские эксперты и учёные обсудили будущее особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и необходимость разработки стратегии их развития, которую правительство должно утвердить в этом году. План рассчитан до 2036 года, пишет РИА «ФедералПресс».

Председатель совета Александр Закондырин в ходе встречи акцентировал внимание на разнообразии климатических условий в разных ООПТ. Этот факт необходимо учитывать для точной адаптации стратегии развития каждой конкретной зоны, считает он. На важность конкретики по целевым показателям указал и заслуженный эколог РФ Александр Мясков. А директор нацпарка Александра Яковлева выразила уверенность, что лишь совместные усилия федеральной и региональной властей смогут дать толчок развитию охраняемых территорий.

«Мы уверены, что природное наследие неделимо с культурным: эти факторы формирую идентичность граждан и воспитывают гордость к своей стране», — подчеркнула она.

Зампред правительства Архангельской области Игорь Мураев в свою очередь добавил, что в регионе есть немало важных стратегических предприятий и уникальных природных объектов. Среди них — самый северный в мире космодром «Плесецк», а также алмазные месторождения.