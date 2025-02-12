Мужчина одним ударом отрубил голову сожительнице в Приморье
В Приморье мужчина отрубил сожительнице голову в порыве ссоры. Орудием убийства стал топор, сообщила краевая прокуратура. По данным надзорного органа, суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.
Трагедия произошла вечером 9 февраля в селе Петровка. В ходе словесного конфликта 53-летний местный житель схватил строительный инструмент и нанёс жертве один удар. Он был такой силы, что голова потерпевшей оказалась ампутирована, гласит сообщение.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ход расследования контролирует межрайонная прокуратура.
А в Черняховске тем временем отчим признался в убийстве семилетнего пасынка. Мальчик погиб из-за нежелания выполнять физические упражнения.
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