Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 февраля, 04:53

Мужчина одним ударом отрубил голову сожительнице в Приморье

В Приморье мужчина отрубил сожительнице голову в порыве ссоры. Орудием убийства стал топор, сообщила краевая прокуратура. По данным надзорного органа, суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.

Трагедия произошла вечером 9 февраля в селе Петровка. В ходе словесного конфликта 53-летний местный житель схватил строительный инструмент и нанёс жертве один удар. Он был такой силы, что голова потерпевшей оказалась ампутирована, гласит сообщение.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ход расследования контролирует межрайонная прокуратура.

Россиянка задушила подушкой четырёхмесячную дочь из-за плача
Россиянка задушила подушкой четырёхмесячную дочь из-за плача

А в Черняховске тем временем отчим признался в убийстве семилетнего пасынка. Мальчик погиб из-за нежелания выполнять физические упражнения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / L.Kora

Антон Голыбин
  • Новости
  • Прокуратура
  • Криминал
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar