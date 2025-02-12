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Регион
12 февраля, 05:47

Четыре штурмовика ВС РФ целую неделю отражали атаки ВСУ на важный плацдарм

Штурмовая группа из четырёх военнослужащих 242-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии захватила важный опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении и целую неделю не подпускала противника к занятым позициям. Украинским боевикам не помогла даже западная техника, сообщили в Минобороны России.

«В первую ночь, когда мы закрепились, на нас был накат противника из трёх человек. Накат был отбит. Во второй половине дня был накат с техникой. Бронетранспортёр «Брэдли» был уничтожен на танковой мине, пехоту перебили», — рассказал участник операции с позывным «Мороз».

Интервью с бойцом с «Мороз». Telegram / Минобороны России

Поддержку штурмовой группе оказывали расчёты беспилотников. Дроноводы не только снабжали бойцов водой и провизией, но и обеспечивали их информацией. Плацдарм облегчил дальнейшее продвижение российских войск, подытожили в МО.

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Ранее бойцы отряда «Тигр» нанесли удары по позициям ВСУ в ответ на гибель командира — вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова. Военнослужащие подписали реактивные снаряды для РСЗО и отстреляли пакет по объектам противника.

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Telegrm / Минобороны России

Тимур Хингеев
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