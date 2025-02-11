Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 18:34
3465

Бойцы «Тигра» нанесли удар возмездия за гибель вице-губернатора Приморья Ефремова

Кожемяко: Бойцы «Тигра» ударили по ВСУ в Курской области за погибшего Ефремова

Российские бойцы отряда «Тигр» нанесли удары по позициям ВСУ в ответ на гибель командира — вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова. Об этом в телеграм-канале рассказал глава региона Олег Кожемяко.

Бойцы наносят удары по позициям ВСУ Видео © Telegram / Кожемяко | официально

Он отметил, что «Тигры» действуют в память о своем командире и погибших товарищах. В опубликованном Кожемяко видео видно, как бойцы подписывают снаряды с надписями, например: «От отряда «Тигр» за комбата Ефремова». Затем военные наносят удары по позициям украинских солдат в Курской области.

Напомним, что Сергей Ефремов погиб 2 февраля, когда возвращался с боевого задания в Курской области. Его автомобиль подорвался на мине. Также стало известно, что сын Ефремова находится в зоне СВО и продолжает сражаться с противником.

Погибшему вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову присвоили звание Героя РФ
Погибшему вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову присвоили звание Героя РФ
Обложка ©

Telegram / Кожемяко | официально

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar