Бойцы «Тигра» нанесли удар возмездия за гибель вице-губернатора Приморья Ефремова
Кожемяко: Бойцы «Тигра» ударили по ВСУ в Курской области за погибшего Ефремова
Российские бойцы отряда «Тигр» нанесли удары по позициям ВСУ в ответ на гибель командира — вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова. Об этом в телеграм-канале рассказал глава региона Олег Кожемяко.
Бойцы наносят удары по позициям ВСУ Видео © Telegram / Кожемяко | официально
Он отметил, что «Тигры» действуют в память о своем командире и погибших товарищах. В опубликованном Кожемяко видео видно, как бойцы подписывают снаряды с надписями, например: «От отряда «Тигр» за комбата Ефремова». Затем военные наносят удары по позициям украинских солдат в Курской области.
Напомним, что Сергей Ефремов погиб 2 февраля, когда возвращался с боевого задания в Курской области. Его автомобиль подорвался на мине. Также стало известно, что сын Ефремова находится в зоне СВО и продолжает сражаться с противником.
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