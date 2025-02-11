Бойцы «Тигра» нанесли удар возмездия за гибель вице-губернатора Приморья Ефремова

Российские бойцы отряда «Тигр» нанесли удары по позициям ВСУ в ответ на гибель командира — вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова. Об этом в телеграм-канале рассказал глава региона Олег Кожемяко.

Он отметил, что «Тигры» действуют в память о своем командире и погибших товарищах. В опубликованном Кожемяко видео видно, как бойцы подписывают снаряды с надписями, например: «От отряда «Тигр» за комбата Ефремова». Затем военные наносят удары по позициям украинских солдат в Курской области.