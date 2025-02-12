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Регион
12 февраля, 05:21

Жителям российского региона пообещали температуру на 26 градусов выше нормы

Синоптик Вильфанд: На Чукотке ожидается температура на 26 градусов выше нормы

Жителям самого морозного региона России стоит приготовиться к весеннему теплу. По словам главного метеоролога страны Романа Вильфанда, в ближайшие дни на Чукотке установится температура на 26 градусов выше нормы. В Якутии тоже наблюдается потепление — температура превысит норму на четыре-шесть градусов.

«На Чукотке колоссальное тепло, температура будет на 24-26 градусов выше нормы в ближайшие дни», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России ТАСС.

По словам Вильфанда максимальные значения температуры в регионе ожидаются в диапазоне от минус пяти до минус десяти градусов. Ночью температура будет около минус 15, что также является аномалией для этого региона.

В соседней Якутии тоже не по сезону тепло. Там ожидается от минус 30 до минус 35 градусов, что, впрочем, тоже выше нормы, но на «скромные» четыре-шесть градусов.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Антон Голыбин
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