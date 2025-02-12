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12 февраля, 06:54

В России 14 крупнейших банков снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

В России 14 крупнейших банков сократили на 0,08-0,3 % ставки по вкладам в ожидании пятничного заседания Банка России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В индексе вкладов в топ-20 банках маркетплейса «Финсуслуги» по состоянию на 11 февраля зафиксировано, что по итогам первой декады февраля 2025 года ставки по вкладам снизили 14 банков из топ-20 по объёму депозитов физлиц», — говорится в сообщении.

Снижение ставок коснулось в основном вкладов на 3-6 месяцев. Наибольшую доходность приносят полугодовалые вклады, отметил собеседник агентства.

Крупные российские банки продолжают снижать ставки по вкладам
Крупные российские банки продолжают снижать ставки по вкладам

Ранее эксперт предположил, что на запланированном 14 февраля первом в 2025 году заседании Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. По его словам, если повышение и возможно, то только на половину процентного пункта.

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Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Николай Рюмин
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