В России 14 крупнейших банков снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
В России 14 крупнейших банков сократили на 0,08-0,3 % ставки по вкладам в ожидании пятничного заседания Банка России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«В индексе вкладов в топ-20 банках маркетплейса «Финсуслуги» по состоянию на 11 февраля зафиксировано, что по итогам первой декады февраля 2025 года ставки по вкладам снизили 14 банков из топ-20 по объёму депозитов физлиц», — говорится в сообщении.
Снижение ставок коснулось в основном вкладов на 3-6 месяцев. Наибольшую доходность приносят полугодовалые вклады, отметил собеседник агентства.
Ранее эксперт предположил, что на запланированном 14 февраля первом в 2025 году заседании Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. По его словам, если повышение и возможно, то только на половину процентного пункта.
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