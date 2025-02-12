В России 14 крупнейших банков снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

В России 14 крупнейших банков сократили на 0,08-0,3 % ставки по вкладам в ожидании пятничного заседания Банка России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В индексе вкладов в топ-20 банках маркетплейса «Финсуслуги» по состоянию на 11 февраля зафиксировано, что по итогам первой декады февраля 2025 года ставки по вкладам снизили 14 банков из топ-20 по объёму депозитов физлиц», — говорится в сообщении.

Снижение ставок коснулось в основном вкладов на 3-6 месяцев. Наибольшую доходность приносят полугодовалые вклады, отметил собеседник агентства.