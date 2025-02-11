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11 февраля, 14:50

Инвестиционный советник спрогнозировал решение ЦБ по ставке на ближайшем заседании

Эксперт Варфоломеев спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21%

На запланированном на 14 февраля первом в 2025 году заседании Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%, предположил инвестиционный советник № 235 в реестре ЦБ Сергей Варфоломеев. По его словам, если повышение и возможно, то только на половину процентного пункта.

Эксперт обосновал свой прогноз по сохранению ключевой ставки с продолжающимся ростом цен и высокими ожиданиями по инфляции. Он полагает, что снижение экономического показателя лишь разгонит инфляцию, потому что товаров больше не станет, а денежная масса в экономике увеличится.

«Компании, получившие дешёвые кредиты, выплатят повышенную зарплату сотрудникам и купят на займы комплектующие. Фирмы, производящие эти комплектующие, тоже выплатят повышенную зарплату своим работникам. Деньги попадут на рынок и разгонят инфляцию ещё сильнее, потому что товаров больше не станет», — объяснил собеседник 360.ru.

Переломный момент. Повысит ли Центробанк ключевую ставку 14 февраля
Переломный момент. Повысит ли Центробанк ключевую ставку 14 февраля

Ранее финансист спрогнозировал решение ЦБ по ключевой ставке 14 февраля. Тем временем ЦБ предупредил россиян о риске дефолтов при покупке жилья. Также гражданам рассказали, куда вкладывать сбережения перед заседанием Центробанка.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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