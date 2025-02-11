Инвестиционный советник спрогнозировал решение ЦБ по ставке на ближайшем заседании

На запланированном на 14 февраля первом в 2025 году заседании Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%, предположил инвестиционный советник № 235 в реестре ЦБ Сергей Варфоломеев. По его словам, если повышение и возможно, то только на половину процентного пункта.

Эксперт обосновал свой прогноз по сохранению ключевой ставки с продолжающимся ростом цен и высокими ожиданиями по инфляции. Он полагает, что снижение экономического показателя лишь разгонит инфляцию, потому что товаров больше не станет, а денежная масса в экономике увеличится.