Конкурс социальных архитекторов за месяц принял 7,5 тысячи заявок

Этап приёма заявок на участие в конкурсе социальных архитекторов подошёл к концу. За четыре недели форму заполнили 7506 человек. Программа предусматривает участие представителей разных профессий, которые уже реализовали значимые проекты. Об этом сообщает сайт организации.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров пояснил, что данный ажиотаж был ожидаем для экспертного сообщества. В том числе потому, что конкурс социальных архитекторов полностью отвечает запросу на систематизацию накопленного опыта реализации востребованных инициатив, которые были проявлены в иных сферах, направлениях деятельности и территориях.

«В итоге мы получили больше 7,5 тысячи заявок, говорит об актуальности и востребованности проекта. Важно, что специалисты, которые сегодня занимаются разработкой и реализацией общественно значимых проектов, получили доступ к новому социальному лифту. Их ждёт очень серьёзный процесс обучения. Полагаю, что от выпускников мы вправе ждать сильных и применимых на практике работ», — отметил Алексей Комиссаров.

Заявки в виде заполненных анкет и эссе будут принимать до 12:00 (мск) 13 февраля.