Бизнесмен из Армении «отжал» у Джонни Деппа ювелирный магазин в Москве

Ювелирная компания, которую, как сообщалось ранее, голливудский актёр Джонни Депп планировал вместе со своей возлюбленной Юлией Власовой открыть в Москве, на самом деле принадлежит предпринимателю из Армении по имени Нарек. Мужчина оформил все документы на себя, а девушку звезды «Пиратов Карибского моря» попытался заставить стать брендфейсом, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 28-летняя избранница Джонни Деппа оказалась втянута в схему бизнесмена Нарека, который зарегистрировал бренд Solomon. Девушка должна была стать лицом компании и завлекать покупателей, однако самой Юлии подобное распределение ролей не понравилось. Кроме того, у неё возникли проблемы с регистрацией бизнеса в РФ.

Вскоре Власова покинула Россию и заявила, что не будет открывать онлайн- и офлайн-магазины. Она также уточнила, что ни её, ни лицо Джонни не может быть использовано для продвижения бизнеса. В будущем Юлия планирует открыть собственный бизнес, однако заграницей.