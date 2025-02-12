Бизнесмен из Армении «отжал» у Джонни Деппа ювелирный магазин в Москве
Mash: Ювелирка Деппа и его русской возлюбленной оказалась оформлена на армянина
Джонни Депп с русской моделью Юлией Власовой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__iuliia
Ювелирная компания, которую, как сообщалось ранее, голливудский актёр Джонни Депп планировал вместе со своей возлюбленной Юлией Власовой открыть в Москве, на самом деле принадлежит предпринимателю из Армении по имени Нарек. Мужчина оформил все документы на себя, а девушку звезды «Пиратов Карибского моря» попытался заставить стать брендфейсом, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, 28-летняя избранница Джонни Деппа оказалась втянута в схему бизнесмена Нарека, который зарегистрировал бренд Solomon. Девушка должна была стать лицом компании и завлекать покупателей, однако самой Юлии подобное распределение ролей не понравилось. Кроме того, у неё возникли проблемы с регистрацией бизнеса в РФ.
Вскоре Власова покинула Россию и заявила, что не будет открывать онлайн- и офлайн-магазины. Она также уточнила, что ни её, ни лицо Джонни не может быть использовано для продвижения бизнеса. В будущем Юлия планирует открыть собственный бизнес, однако заграницей.
Напомним, ранее распространилась новость о том, что голливудская звезда Джонни Депп совместно с русской возлюбленной Юлией Власовой планируют открыть ювелирный магазин в Москве. Сообщалось, что на первичные расходы для открытия бизнеса Депп выделил Юлии 500 тысяч долларов.