Сова Duolingo умерла, ведётся расследование причин смерти

Совёнок Дуо, который является маскотом приложения для изучения языков Duolingo, ушёл из жизни в минувший вторник, 11 февраля. Об этом сообщили в официальном аккаунте сервиса в социальных сетях.

«С грустью сообщаем, что Дуо, известный как сова Duolingo, скончался», — говорится в посте на платформе X.

В сообщении также указано, что в причинах его смерти «придётся разобраться следствию», а разработчики приложения «активно сотрудничают с властями».

Авторы публикации призвали пользователей воздержаться от негативных комментариев в адрес ушедшей птицы. В конце разработчики попросили уважать личное пространство британской певицы Дуа Липы.

Многие фразы в сообщении наполнены иронией и сарказмом, что является характерной чертой стиля Duolingo. Это приложение завоевало популярность благодаря своему маскоту, который в шутливой и настойчивой манере мотивировал пользователей достигать новых высот в изучении языков.