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12 февраля, 08:25

В гей-батальонах ВСУ «сладенькое» пополнение

ЛГБТ-движение* ВСУ пополнилось иностранными наёмниками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Cryptographer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Cryptographer

ЛГБТ-батальоны* Вооружённых сил Украины (ВСУ) пополнилось иностранными наёмниками. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости».

По информации агентства, в Instagram** гей-группировки были опубликованы фотографии боевиков, поддерживающих движение. Среди них трансгендерная Сара Эштон-Сирилло, гей Эдди Этью, бисексуал Филипп Морисс, лесбиянка Тина Сойни и гей с позывным Тхир.

Филипп Морисс, к примеру, запечатлён на снимке рядом с автомобилем с символикой «Правого сектора»***, а небезызвестная Сара Эштон-Сирилло изображена на фотографии в момент получения ранения. Наёмники выступают за легализацию ЛГБТ* на Украине.

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Ранее украинские власти запретили шоумену Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, выезжать за пределы страны ради зарабатывания на частных мероприятиях, в том числе на корпоративах. Всё дело в том, что артист подпадает под призывной возраст.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

** Запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

*** Организация, признанная в России экстремистской

Марина Фещенко
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