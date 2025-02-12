ЛГБТ-батальоны* Вооружённых сил Украины (ВСУ) пополнилось иностранными наёмниками. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости».

По информации агентства, в Instagram** гей-группировки были опубликованы фотографии боевиков, поддерживающих движение. Среди них трансгендерная Сара Эштон-Сирилло, гей Эдди Этью, бисексуал Филипп Морисс, лесбиянка Тина Сойни и гей с позывным Тхир.

Филипп Морисс, к примеру, запечатлён на снимке рядом с автомобилем с символикой «Правого сектора»***, а небезызвестная Сара Эштон-Сирилло изображена на фотографии в момент получения ранения. Наёмники выступают за легализацию ЛГБТ* на Украине.

Ранее украинские власти запретили шоумену Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, выезжать за пределы страны ради зарабатывания на частных мероприятиях, в том числе на корпоративах. Всё дело в том, что артист подпадает под призывной возраст.