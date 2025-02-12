Попытка петербурженки с Паркинсоном помыть посуду закончилась падением на нож

В Санкт-Петербурге 35-летняя женщина едва не попрощалась с жизнью во время загрузки посудомоечной машины. Супруг жительницы Северной столицы пояснил, что у неё мог случиться приступ болезни Паркинсона, в результате чего та упала на ножи. Об инциденте пишет телеграм-канал Mash на Мойке.