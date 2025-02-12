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12 февраля, 13:28

Попытка петербурженки с Паркинсоном помыть посуду закончилась падением на нож

В Петербурге женщина с Паркинсоном упала на нож при мытье посуды

В Санкт-Петербурге 35-летняя женщина едва не попрощалась с жизнью во время загрузки посудомоечной машины. Супруг жительницы Северной столицы пояснил, что у неё мог случиться приступ болезни Паркинсона, в результате чего та упала на ножи. Об инциденте пишет телеграм-канал Mash на Мойке.

Сообщается, что около 12 часов ночи женщина получила рану грудной клетки, колотое ранение под ключицей. Её в экстренном порядке доставили в реанимацию. Супруг доложил, что виной всему мог стать печальный диагноз.

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Ранее сообщалось, что российские учёные учат ИИ считывать болезнь Паркинсона на ранней стадии. В испытании принимают участие около 100 пациентов с подтверждённым диагнозом

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Shutterstock / FOTODOM / Makistock

Николай Рюмин
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