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12 февраля, 09:33

Курс доллара рухнул до минимума с октября

Курс доллара на межбанке упал ниже 95 рублей впервые с октября 2024 года

Курс американского доллара на межбанке упал ниже 95 рублей впервые с осени 2024 года. Это следует из информации о торгах.

По данным на 10:38 утра 12 февраля курс валюты опустился до 94,68 рубля, на 1,85%. Падение ниже 95 рублей зафиксировано впервые с октября. Китайский юань уменьшился на 1,09%, 12,7745 рубля.

Наиболее вероятная причина укрепления рубля, по словам аналитика Алексея Головинова, это постепенно снижающийся импорт и сокращение геополитической премии. Однако, предполагается, что импорт скоро будет увеличен, это негативно скажется на курсе.

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Ранее финансовый эксперт заявил, что курс доллара в России может снизиться до 93 рублей. Он уверен, что укрепление рубля будет поддерживаться ростом валютных продаж со стороны экспортёров и высокими процентными ставками.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kowit Lanchu

Николай Рюмин
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