Курс доллара рухнул до минимума с октября

Курс американского доллара на межбанке упал ниже 95 рублей впервые с осени 2024 года. Это следует из информации о торгах.

По данным на 10:38 утра 12 февраля курс валюты опустился до 94,68 рубля, на 1,85%. Падение ниже 95 рублей зафиксировано впервые с октября. Китайский юань уменьшился на 1,09%, 12,7745 рубля.

Наиболее вероятная причина укрепления рубля, по словам аналитика Алексея Головинова, это постепенно снижающийся импорт и сокращение геополитической премии. Однако, предполагается, что импорт скоро будет увеличен, это негативно скажется на курсе.