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12 февраля, 10:46

«Сектор приз на барабане»: Россиянка нашла в торте из доставки зубной протез

Жительница Сургута обнаружила в торте из доставки зубной протез

Жительница Сургута решила порадовать свою семью вкусным тортом «Прага», который заказала из сетевого супермаркета. Однако внутри шоколадного десерта оказался спрятан неприятный сюрприз — протез трёх зубов. В службе поддержки женщине вернули деньги за заказ, но как именно будут разбираться с инцидентом там не рассказали.

Жительница Сургута нашла в торте «Прага» зубной протез. Фото © VK / «Черный список Сургут | Отзывы».

Жительница Сургута нашла в торте «Прага» зубной протез. Фото © VK / «Черный список Сургут | Отзывы».

«С семьёй решили покушать и в одном из кусочков мы обнаружили сектор приз на барабане (3 зуба в подарок). Написали в поддержку, но нормального ответа так и не увидела», — пожаловалась женщина в местном паблике «Черный список Сургут | Отзывы».

Ранее Life.ru писал, что москвичка нашла в торте осколки. При этом, как заявляет сама покупательница, упаковка не была повреждена или вскрыта.

Москвичу попался кусок металлической щётки в блюде из известного ресторана
Москвичу попался кусок металлической щётки в блюде из известного ресторана
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Полина Никифорова
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