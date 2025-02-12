«Сектор приз на барабане»: Россиянка нашла в торте из доставки зубной протез

Жительница Сургута решила порадовать свою семью вкусным тортом «Прага», который заказала из сетевого супермаркета. Однако внутри шоколадного десерта оказался спрятан неприятный сюрприз — протез трёх зубов. В службе поддержки женщине вернули деньги за заказ, но как именно будут разбираться с инцидентом там не рассказали.

Жительница Сургута нашла в торте «Прага» зубной протез. Фото © VK / «Черный список Сургут | Отзывы».

«С семьёй решили покушать и в одном из кусочков мы обнаружили сектор приз на барабане (3 зуба в подарок). Написали в поддержку, но нормального ответа так и не увидела», — пожаловалась женщина в местном паблике «Черный список Сургут | Отзывы».