На Дальнем Востоке школьники спасли от смерти замерзающего мужчину

Школьники из села Волочаевка в Еврейской Автономной области (ЕАО) спасли мужчину, который едва не умер на морозе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Школьница с наградой от МЧС. Фото © VK / МЧС России

По информации ведомства, ученики 7 и 9 класса местной школы возвращались домой и услышали странный звук. Подростки увидели мужчину, который лежал в глубокой канаве. Выяснилось, что ему стало плохо, он упал и завалился в яму. Дети не растерялись, помогли мужчине выбраться и сообщили об инциденте взрослым. Родители школьников оказали необходимую помощь и доставили спасённого домой.

Школьник с наградой от МЧС. Фото © VK / МЧС России

«МЧС России объявлена благодарность за решительность, ответственность и смелость. Ведомством отмечено должное воспитание родителей и учителей», — указано в сообщении.