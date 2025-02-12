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12 февраля, 10:17

На Дальнем Востоке школьники спасли от смерти замерзающего мужчину

МЧС: Школьники из ЕАО спасли от смерти мужчину, которому стало плохо на морозе

Школьник с наградой от МЧС. Обложка © VK / МЧС России

Школьник с наградой от МЧС. Обложка © VK / МЧС России

Школьники из села Волочаевка в Еврейской Автономной области (ЕАО) спасли мужчину, который едва не умер на морозе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Школьница с наградой от МЧС. Фото © VK / МЧС России

Школьница с наградой от МЧС. Фото © VK / МЧС России

По информации ведомства, ученики 7 и 9 класса местной школы возвращались домой и услышали странный звук. Подростки увидели мужчину, который лежал в глубокой канаве. Выяснилось, что ему стало плохо, он упал и завалился в яму. Дети не растерялись, помогли мужчине выбраться и сообщили об инциденте взрослым. Родители школьников оказали необходимую помощь и доставили спасённого домой.

Школьник с наградой от МЧС. Фото © VK / МЧС России

Школьник с наградой от МЧС. Фото © VK / МЧС России

«МЧС России объявлена благодарность за решительность, ответственность и смелость. Ведомством отмечено должное воспитание родителей и учителей», — указано в сообщении.

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А ранее Life.ru писал, что на Колыме сотрудники МЧС спасли водителя грузовика, застрявшего в -50°C на трассе. Столкнулись два грузовика, один из которых перевернулся. ДТП произошло в 20-ти километрах от Сусумана.

Дарья Нарыкова
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