Жога предложил разработать долгосрочные программы поддержки ветеранов СВО

Поддержка ветеранов спецоперации на Украине должна длиться на протяжении всей их жизни и иметь более внушительный характер. С таким заявлением выступил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога на заседании совета председателей законодательных органов госвласти округа.

Жога пояснил, что очень скоро ветераны начнут возвращаться в большом количестве и их нынешнее число лишь тренировка. В ближайшее время их ряды будут насчитывать десятки тысяч человек.

«Всем им необходимо будет оказать всю необходимую помощь в адаптации к мирной жизни. При этом поддержка не должна ограничиваться краткосрочными мерами. Необходимы долгосрочные программы, которые будут сопровождать ветеранов на протяжении всей их жизни, включая медицинские и культурно-образовательные проекты», — цитируется полпред.

Полпред добавил, что в УрФО действуют около 80 мер поддержки ветеранов. Самыми эффективными являются горячая линия, базы пропавших без вести и шефство над подразделениями. По мнению Шеремета, новые меры должны включать помощь с устройством на работу, переобучение и профориентацию.