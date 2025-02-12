СК: Банду грабителей задержали в Москве после убийства на Новый год

Столичные следователи раскрыли убийство мужчины на юго-западе Москвы и вышли на банду преступников, которые совершали грабежи в разных регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое организованной группой, из корыстных побуждений)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2024 году трое молодых людей объединились, чтобы совершать грабежи. Один из участников банды знакомился с жертвами в Сети, приглашал их в арендованные квартиры и спаивал. Затем соучастники банды совершали преступления.

Но 1 января 2025 года всё пошло не по плану. Москвич, которого один из преступников заманил в арендованную квартиру, никак не хотел терять бдительность, несмотря на алкоголь. Тогда другие члены банды пришли в квартиру, где стали удерживать и душить мужчину. Когда он потерял сознание, преступники оформили через его мобильный банк кредитные договоры и похитили личные вещи.

От полученных повреждений москвич скончался, а злоумышленники скрылись с места происшествия, но на свободе они пробыли недолго. В ходе допросов преступники признали вину в инкриминируемом убийстве, а также в совершении грабежей. По данным следствия, банда могла «работать» на территории Екатеринбурга, Ижевска, Перми, Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

«В рамках расследования уголовного дела фигуранты проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы», — уточнили в пресс-службе СК.