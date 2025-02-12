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Регион
12 февраля, 10:25

В Кремле подтвердили готовность Путина к переговорам по Украине

Песков: Путин остаётся открытым для переговоров по Украине

Москва занимает чёткую и последовательную позицию по урегулированию конфликта на Украине, а президент России Владимир Путин остаётся открытым для мирных переговоров. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского, который утверждал противоположное.

«Президент неоднократно заявлял, что он и Российская Федерация открыты для мирных переговоров. Позиция РФ абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

СМИ: Трамп и Путин не будут считаться с Зеленским в ходе мирных переговоров
СМИ: Трамп и Путин не будут считаться с Зеленским в ходе мирных переговоров

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев открыт для переговоров о завершении конфликта. При этом он подчеркнул, что «справедливый» и устойчивый мир будет возможен только тогда, когда ВСУ будут сильными на поле боя.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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