В Кремле подтвердили готовность Путина к переговорам по Украине
Песков: Путин остаётся открытым для переговоров по Украине
Москва занимает чёткую и последовательную позицию по урегулированию конфликта на Украине, а президент России Владимир Путин остаётся открытым для мирных переговоров. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского, который утверждал противоположное.
«Президент неоднократно заявлял, что он и Российская Федерация открыты для мирных переговоров. Позиция РФ абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев открыт для переговоров о завершении конфликта. При этом он подчеркнул, что «справедливый» и устойчивый мир будет возможен только тогда, когда ВСУ будут сильными на поле боя.
Life.ru