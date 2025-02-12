В Кремле подтвердили готовность Путина к переговорам по Украине

Москва занимает чёткую и последовательную позицию по урегулированию конфликта на Украине, а президент России Владимир Путин остаётся открытым для мирных переговоров. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского, который утверждал противоположное.

«Президент неоднократно заявлял, что он и Российская Федерация открыты для мирных переговоров. Позиция РФ абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.