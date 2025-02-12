В странах НАТО делают заявления о якобы угрозе со стороны России, чтобы дать гражданам объяснение, почему падает их уровень жизни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал вывода разведки Дании.

«Это попытка обосновать для своих налогоплательщиков достаточно резкое увеличение военных расходов», — пояснил представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, руководство стран НАТО постоянно говорит о некой эфемерной угрозе, чтобы объяснить налогоплательщикам их ухудшающуюся жизнь. Также пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия никогда не угрожала Североатлантическому альянсу, в то время как НАТО постоянно угрожает РФ, приближаясь к её границам со своей военной инфраструктурой.

«Об этом процессе все хорошо знают, здесь нет места для каких-то разночтений. Это та данность, с которой нам приходилось сталкиваться в новейшей истории», — указал Песков.

Ранее разведка Дании заявила, что военный конфликт между НАТО и Россией может произойти в ближайшие пять лет. Помимо того, в Копенгагене утверждают, что через два года РФ якобы станет реальной угрозой для ряда стран альянса в Балтийском регионе.