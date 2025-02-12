Дурачились на тарзанке: Стали известны детали гибели подростка, которого Путин наградил посмертно

Подросток, который погиб в Курской области, пытаясь спасти тонущего друга в реке, прошлым летом приехал в гости к бабушке. Однажды, несмотря на запреты, молодые люди направились к реке Сейм, где решили искупаться, что в итоге привело к гибели сразу двух человек. Глава Катыринского сельсовета Светлана Богомазова рассказала о подробностях этой трагической истории, после которой Артём Жердев был посмертно удостоен медали «За спасение погибавших».

«О том, что купаться там нельзя, все знали. И всё равно купались. Мы сколько раз предупреждали, что там очень опасно: и течение быстрое, и дно плохое. По берегу тогда было вкопано несколько табличек с надписями «Запрещено купаться». После этого случая все «тарзанки» посрывали», — рассказала глава сельсовета в беседе с RG.ru.

Тем летом «тарзанки» всё ещё были привязаны к деревьям у берега реки, привлекая беззаботных подростков. В разгар веселья один из них, Максим Зорин, начал тонуть. Плавать он не умел, и на помощь ему поспешил Артём. Ему почти удалось вытащить друга на берег, ухватившись за ветки деревьев, но они не выдержали нагрузки и сломались под напором течения и весом обоих подростков. К сожалению, им не удалось выбраться на сушу. Тело одного из погибших нашли на следующий день, а второго — лишь через пять дней.

Глава сельсовета также отметила, что после трагедии на берегу реки установили большой щит с предупреждением о запрете купания и ныряния. Чуть ниже добавлена надпись: «За последние несколько лет на этом необорудованном месте утонули четыре человека».