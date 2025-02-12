Министерство иностранных дел Швейцарии впервые подтвердило информацию о смерти своего гражданина, который воевал на стороне ВСУ. Об этом сообщает портал Швейцарского радио и телевидения (SRF) со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Согласно данным МИД, в начале 2025 года посольство Швейцарии в Киеве было уведомлено о смерти гражданина Швейцарии в зоне СВО. Однако детали о причинах его гибели, подразделении и месте расквартирования не раскрываются. Также отмечается, что министерство поддерживает связь с родственниками погибшего.

Точное количество швейцарцев, участвующих в наёмничестве на Украине, не установлено. В Швейцарии запрещено вступление в иностранные армии, и в настоящее время расследуются 13 уголовных дел, связанных с военной службой за границей.

Ранее сообщалось, что ЛГБТ-батальоны* ВСУ пополнилось иностранными наёмниками. Среди них трансгендерная Сара Эштон-Сирилло, гей Эдди Этью, бисексуал Филипп Морисс, лесбиянка Тина Сойни и гей с позывным Тхир.