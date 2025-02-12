«В голове только одна мысль»: Боец СВО рассказал, как с одним автоматом одолел ВСУшников и танк

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО написал рассказ, в котором описал бой от первого лица. Это произведение является письмом от солдата к командующему, написанное для обоснования представления к награде, сообщает RT.

По данным телеканала, российский военный вынес из-под миномётного обстрела раненого бойца в зону эвакуации и вернулся на позицию. После этого началась «карусель», когда едет танк и стреляет из пушки, за ним БТР «поливает из пулемёта и так по кругу». Солдат отметил, что в результате этой атаки он остался один на позиции.

«Вэсэушники, уверенные, что никого не осталось в танке и БТР, подъехали вплотную к лесополосе, где находился я, из БТР высадился десант в количестве восьми — десяти человек и направился вглубь нашей позиции. Я лежал в кустарнике, в голове была только одна мысль: как остановить врага и не попасть в плен», — говорится в рассказе бойца.

Боец добавил, что имел при себе только автомат. Он начал стрелять по ногам противника, четверо или пятеро солдат ВСУ упали, остальные бросились к БТР. Танк начал разворачиваться и подорвался на мине. Экипаж ВСУ полез наружу, после чего российский военный подстрелил одного бойца. По словам автора рассказа, у ВСУшника кончились патроны, после чего он перешёл на другую позицию. Затем войска ВСУ устроили такую же «карусель» с танком и Bradley.

В результате боя танк был подбит, но через какое-то время начался шквальный артобстрел. Российский боец получил множественные осколочные тяжёлые ранения и был эвакуирован. В настоящее время солдат работает учителем физкультуры в школе — из-за травм ног и плеча на фронт его не берут. Кроме того, уже поданы документы на представление его к государственной награде.

«Получил 3-ю группу инвалидности. Несмотря на ранение, готов и дальше продолжать защищать интересы Российской Федерации от укронацистов», — подытожил автор письма.