«Всё зря»: Любовная ведьма Якубович призналась, что напрасно ломала рёбра ради осиной талии

Эффектная участница шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Ольга Якубович поделилась в соцсетях своим разочарованием по поводу пластической операции, которую она сделала ради достижения идеальной фигуры. По её словам, желаемого результата не удалось достичь.

В прошлом году Якубович решила сделать операцию, чтобы получить 55-сантиметровую талию. В процессе хирург не удаляет рёбра, а использует специальную технику для их надлома. Брюнетка с грустью отметила, что все старания оказались безрезультатными.

«После операции месяцами носить жутко тугой корсет, чтобы зафиксировать результат. Боль. Постоянный дискомфорт, но я терпела и верила, что это стоит того. К зиме мои рёбра вернулись на место. Всё это было зря. Все страдания, мучения, боль, ограничения. В итоге — никакого результата», — посетовала любовная ведьма.