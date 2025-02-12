Мясной ресторан «The Бык» в центре Москвы закрыли из-за кишечной палочки

Ресторан «The Бык» около метро «Белорусская» в Москве закрыли на 60 дней из-за нарушения санитарных норм. Там нашли кишечную палочку. Специалисты приехали в заведение после отравления одного из посетителей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

В ресторане, где подают стейки и мясные блюда, нашли кишечную палочку и повышенное содержание других микроорганизмов. С реализации пришлось снять 544 килограмма продукции. Были нарушены условия хранения продуктов, отсутствовали маркировки и приборы для измерения температуры. Сейчас на сайте ресторана указано, что заведение закрыто «по техническим причинам».