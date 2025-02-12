Мясной ресторан «The Бык» в центре Москвы закрыли из-за кишечной палочки
SHOT Проверка: В московском ресторане «The Бык» нашли кишечную палочку
Ресторан «The Бык». Фото © VK / "The Бык" Мясной ресторан г.Москва
Ресторан «The Бык» около метро «Белорусская» в Москве закрыли на 60 дней из-за нарушения санитарных норм. Там нашли кишечную палочку. Специалисты приехали в заведение после отравления одного из посетителей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА
В ресторане, где подают стейки и мясные блюда, нашли кишечную палочку и повышенное содержание других микроорганизмов. С реализации пришлось снять 544 килограмма продукции. Были нарушены условия хранения продуктов, отсутствовали маркировки и приборы для измерения температуры. Сейчас на сайте ресторана указано, что заведение закрыто «по техническим причинам».
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