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Регион
12 февраля, 12:29

На журналиста газеты El Mundo завели уголовное дело за незаконное пересечение границы РФ

СК возбудил дело против журналиста Рохаса о незаконном переходе границы РФ

Альберто Рохаса. Обложка © Telegram / Следком

Альберто Рохаса. Обложка © Telegram / Следком

На журналиста испанской газеты El Mundo Альберто Рохаса завели уголовное дело за незаконное пересечение российской границы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении журналиста испанского издания El Mundo Альберто Рохаса, который подозревается в незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ)», — указано в сообщении.

По версии следствия, в феврале этого года журналист без документов на право въезда в РФ совместно с военнослужащими ВСУ незаконно пересёк российскую границу и в дальнейшем находился в Суджанском районе Курской области. В настоящее время устанавливается местонахождение Рохаса для задержания. Кроме того, СК установит все обстоятельства преступления, совершённого зарубежным представителем СМИ.

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На днях сообщалось, что Рохас незаконно посетил курское приграничье, где встречался с бойцами ВСУ, совершившими нападение на регион. В своём отчёте в испанской газете журналист отметил, что приехал в РФ с целью пообщаться с украинскими бойцами.

Дарья Нарыкова
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