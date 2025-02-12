На журналиста газеты El Mundo завели уголовное дело за незаконное пересечение границы РФ

На журналиста испанской газеты El Mundo Альберто Рохаса завели уголовное дело за незаконное пересечение российской границы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении журналиста испанского издания El Mundo Альберто Рохаса, который подозревается в незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ)», — указано в сообщении.

По версии следствия, в феврале этого года журналист без документов на право въезда в РФ совместно с военнослужащими ВСУ незаконно пересёк российскую границу и в дальнейшем находился в Суджанском районе Курской области. В настоящее время устанавливается местонахождение Рохаса для задержания. Кроме того, СК установит все обстоятельства преступления, совершённого зарубежным представителем СМИ.