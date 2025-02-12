На журналиста газеты El Mundo завели уголовное дело за незаконное пересечение границы РФ
СК возбудил дело против журналиста Рохаса о незаконном переходе границы РФ
Альберто Рохаса. Обложка © Telegram / Следком
На журналиста испанской газеты El Mundo Альберто Рохаса завели уголовное дело за незаконное пересечение российской границы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«Возбуждено уголовное дело в отношении журналиста испанского издания El Mundo Альберто Рохаса, который подозревается в незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ)», — указано в сообщении.
По версии следствия, в феврале этого года журналист без документов на право въезда в РФ совместно с военнослужащими ВСУ незаконно пересёк российскую границу и в дальнейшем находился в Суджанском районе Курской области. В настоящее время устанавливается местонахождение Рохаса для задержания. Кроме того, СК установит все обстоятельства преступления, совершённого зарубежным представителем СМИ.
На днях сообщалось, что Рохас незаконно посетил курское приграничье, где встречался с бойцами ВСУ, совершившими нападение на регион. В своём отчёте в испанской газете журналист отметил, что приехал в РФ с целью пообщаться с украинскими бойцами.