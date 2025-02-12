Украинские депутаты решили молиться в день начала СВО

Верховная рада одобрила ежегодный Национальный день молитвы на Украине. Отмечать его планируют 24 февраля — в годовщину начала специальной военной операции (СВО).

Сам парламент в этот день будет начинать заседания с исполнения духовного гимна Украины «Боже великий, единый». Законопроект внесла группа депутатов во главе с Давидом Арахамией.

По-видимому, идею праздника украинские депутаты подсмотрели у США, где существует National Day of Prayer.

Ранее раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) представили новую «икону». На ней изображены настоятель раскольнической церкви Епифаний Думенко и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в окружении Богородицы и архангела.