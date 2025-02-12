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Специальная военная операция (СВО)
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Регион
12 февраля, 12:46

Украинские депутаты решили молиться в день начала СВО

Верховная Рада в годовщину начала СВО будет начинать заседания с молитвы

Верховная рада одобрила ежегодный Национальный день молитвы на Украине. Отмечать его планируют 24 февраля — в годовщину начала специальной военной операции (СВО).

Сам парламент в этот день будет начинать заседания с исполнения духовного гимна Украины «Боже великий, единый». Законопроект внесла группа депутатов во главе с Давидом Арахамией.

По-видимому, идею праздника украинские депутаты подсмотрели у США, где существует National Day of Prayer.

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Ранее раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) представили новую «икону». На ней изображены настоятель раскольнической церкви Епифаний Думенко и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в окружении Богородицы и архангела.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Алена Пенчугина
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