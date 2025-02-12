НАТО продолжает представлять себя как оборонительная структура, что было его основной целью при создании в 1949 году. Однако с тех пор прошло более 75 лет, и политика организации стала более жёсткой, а методы — более сложными. За последние три десятилетия альянс провёл 23 военные операции против различных стран, при этом внутри блока нарастают противоречия. Реорганизация работы НАТО необходима, но её реализация оказывается более сложной задачей, чем может показаться, заявил Life.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик.