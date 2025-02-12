«Агрессивный блок»: В Госдуме оценили неожиданное заявление Илона Маска о НАТО
Депутат Белик: Главная цель НАТО с годами утратилась, а политика стала жёстче
НАТО продолжает представлять себя как оборонительная структура, что было его основной целью при создании в 1949 году. Однако с тех пор прошло более 75 лет, и политика организации стала более жёсткой, а методы — более сложными. За последние три десятилетия альянс провёл 23 военные операции против различных стран, при этом внутри блока нарастают противоречия. Реорганизация работы НАТО необходима, но её реализация оказывается более сложной задачей, чем может показаться, заявил Life.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Сейчас НАТО — агрессивный наступательный военный блок с претензией на экспансию. <...> США, как инициатор создания альянса, всё чаще прибегают к давлению на страны-члены альянса, чтобы посредством их решать свои внешнеполитические задачи. Однако львиная часть расходов принадлежит всё же США. Без их участия другие страны-члены альянса просто не справятся, а задолжавших среди них немало.
По словам парламентария, текущая ситуация также невыгодна Соединённым Штатам, поскольку Европа остаётся в альянсе в основном благодаря деньгам Вашингтона. Финансовый аспект здесь играет ключевую роль. Интересно, что президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против защиты Европы силами американской армии, если страны НАТО не будут выполнять свои обязательства по взносам. Таким образом, вывод прост: если Европа обеспокоена своей безопасностью, ей придётся за это платить, подытожил депутат.
Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что НАТО нуждается в реорганизации. По мнению предпринимателя, период холодной войны давно остался в прошлом, следовательно, и нужды в альянсе больше нет.
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