Маск заявил о необходимости капремонта НАТО
Илон Маск считает, что НАТО нуждается в тщательном пересмотре
Миллиардер Илон Маск считает, что НАТО нуждается в капремонте. В соцсети Х сенатор США Майк Ли написал, что холодная война подошла к концу, а значит нужды в Североатлантическом альянсе нет. Маск с ним согласился.
«НАТО нуждается в капитальном ремонте», — заявил Илон Маск.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «понимает чувства России» по вопросу Украины и НАТО. Он уверен, что Киев никогда не мог претендовать на место в Организации Североатлантического договора, и это понимали все стороны — в том числе Россия и Запад. Также новый президент США стал первым западным лидером, который открыто признал ложь альянса, обещавшего не расширяться на восток.
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