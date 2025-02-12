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12 февраля, 11:19

Маск заявил о необходимости капремонта НАТО

Илон Маск считает, что НАТО нуждается в тщательном пересмотре

Миллиардер Илон Маск считает, что НАТО нуждается в капремонте. В соцсети Х сенатор США Майк Ли написал, что холодная война подошла к концу, а значит нужды в Североатлантическом альянсе нет. Маск с ним согласился.

«НАТО нуждается в капитальном ремонте», — заявил Илон Маск.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «понимает чувства России» по вопросу Украины и НАТО. Он уверен, что Киев никогда не мог претендовать на место в Организации Североатлантического договора, и это понимали все стороны — в том числе Россия и Запад. Также новый президент США стал первым западным лидером, который открыто признал ложь альянса, обещавшего не расширяться на восток.

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Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Николай Рюмин
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