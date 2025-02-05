Лавров приветствовал слова Трампа об ошибочности втягивания Киева в НАТО

Москва приветствует заявления президента США Дональда Трампа о том, что втягивание Украины в НАТО — это ошибка. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнёс эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьёз США», — сказал министр в ходе встречи с главами дипмиссий на посольском «круглом столе».