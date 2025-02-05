Лавров приветствовал слова Трампа об ошибочности втягивания Киева в НАТО
Москва приветствует заявления президента США Дональда Трампа о том, что втягивание Украины в НАТО — это ошибка. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнёс эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьёз США», — сказал министр в ходе встречи с главами дипмиссий на посольском «круглом столе».
Напомним, ранее Трамп заявил, что «понимает чувства России» по вопросу Украины и НАТО. По его словам, Киев никогда не мог претендовать на место в Организации Североатлантического договора. Это понимали все стороны — в том числе Россия и Запад. Также новый президент США стал первым западным лидером, который открыто признал ложь альянса, обещавшего не расширяться на восток.
Life.ru