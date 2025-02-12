Стало известно, сколько россияне готовы потратить на День святого Валентина и как предпочтут отметить праздник. Результаты опроса, который был проведён в феврале среди более чем 1 тысячи человек, опубликовала «Газета.ru».

36 процентов опрошенных решили ограничиться обычным ужином дома в День влюблённых. 31 процент устроит свидание с готовкой вместе с партнёром. Каждый пятый (22%) закажет доставку готовой еды, а каждый десятый отправится в ресторан.

Стало известно также, сколько россияне готовы потратить на подарки для своей второй половинки. 38% планируют, что праздник несильно ударит по кошельку, — они хотят уложиться с ужином в бюджет от 1 до 3 тысяч рублей. Ровно четверть — от 3 до 5 тысяч рублей, ещё 22% — до 1 тысячи рублей, 11% — от 5 до 1 тысячи рублей. Только 4% планируют потратить в День святого Валентина свыше 10 тысяч рублей.

Более 50% опрошенных собираются покупать что-то особенное к празднику. 40% остановили выбор на премиальном алкоголе и экзотических фруктах и ягодах. 38% — на сладостях, 31% — на деликатесах.

55% отметили, что 14 февраля не может пройти без цветов. 53% такого же мнения о подарках. Ещё 47% не представляют День святого Валентина без валентинок, а 45% — без свечей. Романтическая ванна с пеной же не так популярна — только 12% опрошенных воспринимают её как праздничный атрибут.

Для 62% стоимость сюрприза не имеет значения. Пятая часть же уверена, что дарить подарки на 14 февраля вообще не нужно. 13% устраивают друг другу сюрпризы, договариваясь заранее о бюджете в соответствии с размером дохода второй половинки. 6% также обсуждают ценовой диапазон подарков, чтобы обменяться равноценными вещами.

По данным опроса, особенное свидание 14 февраля ждёт 20% россиян, а 25% отдадут предпочтение стандартному досугу с партнёром. Четверть опрошенных в этот день соберутся с друзьями и членами семьи, ещё четверть — проведут самую обычную пятницу. Всего несколько процентов респондентов устроят свидание с самим собой. Многие пары проигнорируют праздник.

Три четверти россиян в этом году имеют вторую половинку, однако только 45% будут с партнёром в День всех влюблённых.