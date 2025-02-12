На племянника Екатерины Варнавы завели уголовное дело, он был задержан с поличным

Полицейские задержали племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы — Георгия — по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам. Молодой человек должен был взять деньги у жертвы и передать аферистам, сообщает Mash.

В Мытищах задержали племянника Екатерины Варнавы. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, парня поймали с поличным во время встречи с 87-летней пенсионеркой. Пожилую женщину ранее убедили снять деньги со счетов и передать их курьеру для перевода на «безопасный счёт». Пенсионерка поверила, пошла в банк, однако сотрудники поняли, что её обманули, и вызвали полицию.

Под присмотром полицейских жертва встретилась с курьером и передала ему 350 тысяч рублей. В этот момент как раз и задержали племянника актрисы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, Георгию грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время проверяется, знал ли парень, что сотрудничает с мошенниками, или он делал это «вслепую».