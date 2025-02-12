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12 февраля, 13:09

Life.ru снял на видео закрытый из-за кишечной палочки ресторан «The Бык»

В ресторане «The Бык» назвали причиной закрытия ремонт, а не кишечную палочку

В закрытом из-за кишечной палочке ресторане «The Бык» около метро «Белорусская» в Москве идёт уборка. В заведении подтвердили закрытие, но сослались на ремонтные работы, а не на запрет Роспотребнадзора. Life.ru снял, как сотрудники проводят уборку.

Закрытый из-за нарушений санитарных норм ресторан «The Бык» в Москве. Видео © Life.ru

Напомним, что Роспотребназор пришёл в ресторан с проверкой после отравления одного из посетителей. В заведении помимо кишечной палочки обнаружили ещё и повышенное содержание других микроорганизмов. С реализации пришлось снять 544 килограмма продукции.

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Life.ru

Полина Никифорова
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