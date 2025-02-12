«Перерыв окончен»: ВС РФ возобновили массированные удары по объектам ВСУ

Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко сообщил, что российские войска возобновили удары бомбами по объектам ВСУ. По его информации, наши бойцы прервали январскую паузу в ночь на 11 февраля, вернувшись к использованию прежних тактических приёмов.

«Так или иначе, перерыв окончен, «чугуний» вновь массово летит», — сказал Шлепченко.

Шлепченко отметил, что, по мнению противника, пауза в применении ФАБов была вызвана необходимостью перенастройки электроники модулей планирования. Он также добавил, что это могло привести к увеличению дальности полёта бомб на 1−3 километра.