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12 февраля, 15:47

В Госдуме нашли способ не пустить в Россию еду с насекомыми

Вице-спикер ГД Чернышов призвал создать маркировку для еды с насекомыми

Скоро в странах Евросоюза на прилавках магазинов появится хлеб, в составе которого будут содержаться порошок из мучных червей. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обеспокоился, что подобные товары могут появиться и в России. Он считает их опасными и чуждыми для российской культуры.

«Введение пищевых добавок из насекомых — не только чуждое для России новшество, но и потенциальный риск для здоровья граждан. Исследования показывают высокий уровень заражённости таких ферм паразитами, а значит, речь идёт не просто о новом виде белка, а о возможной угрозе распространения заболеваний», — цитирует Чернышова RT.

Вице-спикер призвал Минпромторг создать специальную маркировку для продуктов, в которых содержатся насекомые, или же вовсе запретить их. Письмо с соответствующим предложением уже направили министру промышленности и торговли Антону Алиханову.

Напомним, ранее французская компания разработала порошок из личинок, который планируется добавлять в хлеб, макаронные изделия, а также сырные и картофельные продукты, фруктовые и овощные компоты. Утверждается, что он увеличивает содержание витамина D3 в продуктах. Власти ЕС разрешили продажу такого хлеба.

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Shutterstock / FOTODOM / nicemyphoto

Полина Никифорова
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