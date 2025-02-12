В Госдуме нашли способ не пустить в Россию еду с насекомыми
Вице-спикер ГД Чернышов призвал создать маркировку для еды с насекомыми
Скоро в странах Евросоюза на прилавках магазинов появится хлеб, в составе которого будут содержаться порошок из мучных червей. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обеспокоился, что подобные товары могут появиться и в России. Он считает их опасными и чуждыми для российской культуры.
«Введение пищевых добавок из насекомых — не только чуждое для России новшество, но и потенциальный риск для здоровья граждан. Исследования показывают высокий уровень заражённости таких ферм паразитами, а значит, речь идёт не просто о новом виде белка, а о возможной угрозе распространения заболеваний», — цитирует Чернышова RT.
Вице-спикер призвал Минпромторг создать специальную маркировку для продуктов, в которых содержатся насекомые, или же вовсе запретить их. Письмо с соответствующим предложением уже направили министру промышленности и торговли Антону Алиханову.
Напомним, ранее французская компания разработала порошок из личинок, который планируется добавлять в хлеб, макаронные изделия, а также сырные и картофельные продукты, фруктовые и овощные компоты. Утверждается, что он увеличивает содержание витамина D3 в продуктах. Власти ЕС разрешили продажу такого хлеба.
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