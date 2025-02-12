«Рискованная история»: Эксперт объяснил, чем чревата идея ЕС ввести потолок цен на газ

Решение Евросоюза о введении временного потолка цен на газ является рискованным шагом. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что механизм контроля предельных цен часто применяется странами на внутреннем рынке в ситуациях, когда в какой-либо отрасли наблюдается нехватка ресурсов, что приводит к резкому росту цен. Чтобы защитить конечного потребителя от чрезмерных затрат, вводятся определённые ограничения.

В 2022 году ЕС уже предпринимал попытку ограничения стоимости газа из-за непомерных цен на европейском рынке. Однако вскоре ЕС отказался от данной практики, так как «испугался». На нововведение тут же отреагировали ряд стран, в частности Катар, которые предупредили о полном прекращении поставок газа в Европу.

«На мой взгляд, конечно, это будет рискованная история. <…> Можно нарваться на, мягко говоря, непонимание не только Катара. Сейчас тут американцы, например, имеют большие планы по ведению всяких торговых войн с ЕС. Если сейчас сказать: «Вы знаете, американцы, мы тоже введём меры против вас», я не уверен, что ЕС выстоит в этом противостоянии», — добавил Митрахович.