В Европе придумали способ бороться с рекордными ценами на газ

Еврокомиссия (ЕК) в настоящее время изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой источники.

В материале говорится, что на этой неделе цены на природный газ достигли показателей, которые превышают значения последних двух лет. По данным газеты, к росту цен могли привести низкие температуры и отсутствие ветра. Это могло препятствовать производству энергии из возобновляемых источников.

«Брюссель думает о новых возможностях по временному потолку цен на газ ЕС, стоимость которого недавно достигла рекордного уровня по сравнению с США», — указано в статье.