В Европе придумали способ бороться с рекордными ценами на газ
FT: ЕК изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в Евросоюзе
Еврокомиссия (ЕК) в настоящее время изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой источники.
В материале говорится, что на этой неделе цены на природный газ достигли показателей, которые превышают значения последних двух лет. По данным газеты, к росту цен могли привести низкие температуры и отсутствие ветра. Это могло препятствовать производству энергии из возобновляемых источников.
«Брюссель думает о новых возможностях по временному потолку цен на газ ЕС, стоимость которого недавно достигла рекордного уровня по сравнению с США», — указано в статье.
Авторы материала дополнили, что члены ЕК изучают введение ограничений цен на газ в рамках обсуждений плана «чистой промышленности», а также на фоне намерений американского лидера Дональда Трампа ввести жесткие меры против Евросоюза. По информации газеты, обсуждения ЕК вызвали негодование промышленных групп, которые считают, что ограничительные меры могут «подорвать доверие» к европейскому рынку.
Как писал Life.ru, 1 января в 08:00 по московскому времени «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. В российской компании заявили, что прекращение действия соглашения украинской стороны о транзите утратило для специалистов как технические, так и юридические возможности. Остающиеся в хранилищах Европы запасы топлива быстро истощаются. Аналитик отметили, что в ЕС три страны впервые не достигли цели по заполненности газохранилищ.
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