В Петербурге скорая пытается госпитализировать мужчину весом 400 кг

В Санкт-Петербурге сотрудники скорой помощи пытаются доставить в больницу местного жителя весом в 400 килограммов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Сообщается, что у пациента подозрение на пневмонию. На месте врачи столкнулись с логистической проблемой. Было принято решение вызвать подмогу в виде отряда МЧС.