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12 февраля, 14:57
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В Петербурге скорая пытается госпитализировать мужчину весом 400 кг

В Санкт-Петербурге сотрудники скорой помощи пытаются доставить в больницу местного жителя весом в 400 килограммов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Сообщается, что у пациента подозрение на пневмонию. На месте врачи столкнулись с логистической проблемой. Было принято решение вызвать подмогу в виде отряда МЧС.

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Ранее Life.ru писал, что умер другой 400-килограммовый москвич, которого госпитализировали через окно. Мужчина жаловался на проблемы с сердцем. К сожалению, в больнице его состояние ухудшилось — и он скончался.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SHISANUPONG1986

Николай Рюмин
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