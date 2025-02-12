Подработка из Telegram: Арестованный племянник Варнавы участвовал в 8 эпизодах мошенничества

По информации телеграм-канала, родственник знаменитости на судебном заседании признался, что должен был выполнить всего десять заказов, заработав 85 тысяч рублей. Однако Георгий успел завершить лишь восемь из них. При этом он обманывал граждан, забирая у них суммы, значительно превышающие обещанную зарплату: 230 тысяч рублей в Наро-Фоминске, 1,1 миллиона и 300 тысяч рублей в Москве, 620 тысяч рублей в Видном, 611 тысяч рублей в Люберцах и 800 тысяч рублей в Костроме. На последнем заказе в Мытищах он неожиданно для себя был пойман. Задержанный не признаёт своей вины, утверждая, что не знал о мошеннической схеме.