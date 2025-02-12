Подработка из Telegram: Арестованный племянник Варнавы участвовал в 8 эпизодах мошенничества
Mash: Племянника Екатерины Варнавы отправили в СИЗО за мошенничество
Племянник Екатерина Варнавы Георгий. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / gvarnavaaa
Племянник Варнавы участвовал в роли курьера минимум в восьми мошеннических разводках. Прибыльную подработку 19-летний парень нашёл через Telegram. Организаторы обещали ему 1,5% суммы, полученной от клиента, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, родственник знаменитости на судебном заседании признался, что должен был выполнить всего десять заказов, заработав 85 тысяч рублей. Однако Георгий успел завершить лишь восемь из них. При этом он обманывал граждан, забирая у них суммы, значительно превышающие обещанную зарплату: 230 тысяч рублей в Наро-Фоминске, 1,1 миллиона и 300 тысяч рублей в Москве, 620 тысяч рублей в Видном, 611 тысяч рублей в Люберцах и 800 тысяч рублей в Костроме. На последнем заказе в Мытищах он неожиданно для себя был пойман. Задержанный не признаёт своей вины, утверждая, что не знал о мошеннической схеме.
Мытищинский суд отправил Георгия в СИЗО на два месяца. Адвокаты обжаловали решение об аресте и попросили освободить его под подписку о невыезде.
Напомним, ранее стало известно о задержании племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы по подозрению в участии в мошеннической схеме. Полицейские задержали парня по имени Георгий во время встречи с 87-летней пенсионеркой. Молодой человек должен был забрать у пожилой женщины деньги и затем передать их курьеру для перевода на «безопасный счёт».