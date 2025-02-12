В московском хостеле зафиксировали вспышку менингококковой инфекции

Менингококковая инфекция вспыхнула в московском хостеле «Кутузов» после вакцинации постояльцев препаратом «Менактра». Об этом сообщает Mash . Причина процедуры неизвестна.

После укола у некоторых заболела голова и поднялась температура. Госпитализированы пять граждан Узбекистана и один — Таджикистана.

Россиянам напомнили, от каких болезней нужно сделать прививки, даже если вы уже взрослый

Россиянам напомнили, от каких болезней нужно сделать прививки, даже если вы уже взрослый

Менингококковая инфекция — опасное заболевание с высокой вероятностью летального исхода. Возбудителем является менингококк (Neisseria meningitidis). Смерть больного при менингококке может наступить всего за несколько часов, причём чем сильнее у пациента собственный иммунитет, тем выше вероятность, что всё закончится трагически.