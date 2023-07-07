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7 июля, 09:17
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Врач объяснил, почему при менингококке умирают молниеносно

Уральский врач-инфекционист: Менингококк любит молодых и здоровых

Смерть больного при менингококке может наступить всего за несколько часов, причём чем сильнее у пациента собственный иммунитет, тем выше вероятность, что всё закончится трагически. Об этом уральским журналистам рассказал врач-инфекционист, который лечит таких же пациентов, как заразившиеся сотрудники Ozon.

Медики объясняют печальную тенденцию цитокиновым штормом — это особая тяжёлая форма системной воспалительной реакции, характеризующаяся избыточной активацией иммунных клеток и выработкой большого количества воспалительных цитокинов. Такое состояние ещё называют септическим шоком, и оно может развиться при различных вирусных инфекциях. Многие столкнулись с этим во время ковидной пандемии. Но в случае с менингококком, говорит врач, всё намного опаснее.

"Это редкое заболевание, но это всегда громкие случаи, удивляет необычностью. Мы ведь привыкли, что тяжело переносят хронические больные, а менингококк любит молодых и здоровых, это болезнь богатых. Одна из версий — причина в собственном сильном иммунитете. Чем сильнее иммунитет, тем он ярче реагирует", приводит слова эксперта портал Е1.

Смерть сотрудника Ozon на Урале после вспышки менингита пытались выдать за рак крови

Смерть сотрудника Ozon на Урале после вспышки менингита пытались выдать за рак крови

Напомним, 5 июля стало известно о вспышке менингококковой инфекции у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. От менингита уже скончался 21-летний сотрудник компании. Затем стало известно о ещё одном погибшем. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков заражения инфекцией через посылки из распределительных центров Ozon нет, тем не менее жители Екатеринбурга перестали забирать свои заказы, боясь заболеть.

Обложка ©

SJ Objio / Unsplash

Марина Калегина
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