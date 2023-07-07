Врач объяснил, почему при менингококке умирают молниеносно

Смерть больного при менингококке может наступить всего за несколько часов, причём чем сильнее у пациента собственный иммунитет, тем выше вероятность, что всё закончится трагически. Об этом уральским журналистам рассказал врач-инфекционист, который лечит таких же пациентов, как заразившиеся сотрудники Ozon.

Медики объясняют печальную тенденцию цитокиновым штормом — это особая тяжёлая форма системной воспалительной реакции, характеризующаяся избыточной активацией иммунных клеток и выработкой большого количества воспалительных цитокинов. Такое состояние ещё называют септическим шоком, и оно может развиться при различных вирусных инфекциях. Многие столкнулись с этим во время ковидной пандемии. Но в случае с менингококком, говорит врач, всё намного опаснее.