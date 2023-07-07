Врач объяснил, почему при менингококке умирают молниеносно
Уральский врач-инфекционист: Менингококк любит молодых и здоровых
Смерть больного при менингококке может наступить всего за несколько часов, причём чем сильнее у пациента собственный иммунитет, тем выше вероятность, что всё закончится трагически. Об этом уральским журналистам рассказал врач-инфекционист, который лечит таких же пациентов, как заразившиеся сотрудники Ozon.
Медики объясняют печальную тенденцию цитокиновым штормом — это особая тяжёлая форма системной воспалительной реакции, характеризующаяся избыточной активацией иммунных клеток и выработкой большого количества воспалительных цитокинов. Такое состояние ещё называют септическим шоком, и оно может развиться при различных вирусных инфекциях. Многие столкнулись с этим во время ковидной пандемии. Но в случае с менингококком, говорит врач, всё намного опаснее.
"Это редкое заболевание, но это всегда громкие случаи, удивляет необычностью. Мы ведь привыкли, что тяжело переносят хронические больные, а менингококк любит молодых и здоровых, это болезнь богатых. Одна из версий — причина в собственном сильном иммунитете. Чем сильнее иммунитет, тем он ярче реагирует", — приводит слова эксперта портал Е1.
Напомним, 5 июля стало известно о вспышке менингококковой инфекции у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. От менингита уже скончался 21-летний сотрудник компании. Затем стало известно о ещё одном погибшем. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков заражения инфекцией через посылки из распределительных центров Ozon нет, тем не менее жители Екатеринбурга перестали забирать свои заказы, боясь заболеть.