Число госпитализированных с менингитом сотрудников Ozon достигло восьми

В Екатеринбурге до восьми выросло число сотрудников Ozon, госпитализированных с менингококковой инфекцией, сообщили в Минздраве Свердловской области.

"Шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, ещё два пациента госпитализированы в ГКБ № 40. Состояние всех пациентов удовлетворительное", — говорится в сообщении.