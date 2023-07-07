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7 июля, 07:48
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Число госпитализированных с менингитом сотрудников Ozon достигло восьми

В Екатеринбурге до восьми выросло число сотрудников Ozon, госпитализированных с менингококковой инфекцией, сообщили в Минздраве Свердловской области.

"Шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, ещё два пациента госпитализированы в ГКБ № 40. Состояние всех пациентов удовлетворительное", говорится в сообщении.

Смерть сотрудника Ozon на Урале после вспышки менингита пытались выдать за рак крови

Смерть сотрудника Ozon на Урале после вспышки менингита пытались выдать за рак крови

Напомним, 5 июля стало известно о вспышке менингококковой инфекции у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. От менингита уже скончался 21-летний сотрудник компании. Затем стало известно о ещё одном погибшем. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков заражения инфекцией через посылки из распределительных центров Ozon нет, тем не менее жители Екатеринбурга перестали забирать свои заказы, боясь заболеть.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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