Число госпитализированных с менингитом сотрудников Ozon достигло восьми
В Екатеринбурге до восьми выросло число сотрудников Ozon, госпитализированных с менингококковой инфекцией, сообщили в Минздраве Свердловской области.
"Шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, ещё два пациента госпитализированы в ГКБ № 40. Состояние всех пациентов удовлетворительное", — говорится в сообщении.
Напомним, 5 июля стало известно о вспышке менингококковой инфекции у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. От менингита уже скончался 21-летний сотрудник компании. Затем стало известно о ещё одном погибшем. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков заражения инфекцией через посылки из распределительных центров Ozon нет, тем не менее жители Екатеринбурга перестали забирать свои заказы, боясь заболеть.
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