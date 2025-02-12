Собянин пригласил москвичей принять участие в опросе о будущем цирка на Вернадского

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей обсудить развитие цирка на проспекте Вернадского. По его словам, в городе сейчас активно дискутируют по поводу судьбы развлекательного объекта.

«Старое здание, построенное больше полувека назад, полностью исчерпало свой ресурс и не может обеспечивать ни комфорт зрителей, ни качество представлений. В жаркие дни там очень душно. В дождливые — банально протекает крыша. А цирковые животные ютятся в условиях, которые, может, и были неплохими 50 лет назад, но сегодня уже никуда не годятся», — написал градоначальник в своём блоге.

Собянин добавил, что нужно создать дальнейший задел для развития цирка, чтобы он продолжал радовать жителей и гостей столицы. По его словам, важно создать такое современное пространство, которое позволит детям побывать на шоу, превосходящее лучшие мировые образцы.

Мэр столицы объяснил, что для этого необходимо внедрить новые элементы в представления Большого Московского цирка. В частности, применять лазерную проекцию на водопаде, который внезапно появится прямо из-под купола объекта. Также градоначальник предложил добавить в выступление артистов акробатические прыжки с большой высоты в специальный бассейн. По его словам, новая модульная сцена даст возможность создать максимально разноплановую программу и включить в неё ледовые, конные и водные номера.

«Московским детям нужен новый цирк. Такой, куда будет интересно прийти не один, и даже не два раза. Современный, с возможностями для постановки ярких и захватывающих шоу, в которых активно используется виртуальная реальность и прочие технологии завтрашнего дня», — отметил Собянин.