«Я не в состоянии»: У обманутой племянником Варнавы пенсионерки нервное истощение
Пенсионерка, которую обманул племянник Варнавы, плохо себя чувствует
Пенсионерка, ставшая жертвой кражи денег, совершённой 19-летним племянником актрисы Екатерины Варнавы, поделилась своими переживаниями после инцидента. 87-летняя женщина чувствует себя очень плохо и испытывает сильную усталость, но сохраняет надежду, что правоохранительные органы смогут задержать других участников этой преступной схемы.
«Я слова сказать не могу, у меня нет никаких сил, и всё болит. Я совершенно не в состоянии. <...> Я не помню, в каком банке выпускалась моя карточка», — сказала потерпевшая в интервью 360.ru.
Напомним, что ранее племянник Варнавы был арестован по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам. В подмосковных Мытищах он должен был забрать у жертвы деньги и передать их аферистам, однако его взяли с поличным. Старушка хотела передать 350 тысяч рублей.
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