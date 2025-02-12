«Я не в состоянии»: У обманутой племянником Варнавы пенсионерки нервное истощение

Пенсионерка, ставшая жертвой кражи денег, совершённой 19-летним племянником актрисы Екатерины Варнавы, поделилась своими переживаниями после инцидента. 87-летняя женщина чувствует себя очень плохо и испытывает сильную усталость, но сохраняет надежду, что правоохранительные органы смогут задержать других участников этой преступной схемы.

«Я слова сказать не могу, у меня нет никаких сил, и всё болит. Я совершенно не в состоянии. <...> Я не помню, в каком банке выпускалась моя карточка», — сказала потерпевшая в интервью 360.ru.