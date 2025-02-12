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12 февраля, 19:00

«Сам не дышит»: Стали известны подробности о впавшем в кому на Пхукете россиянине

360.ru: Мать впавшего в кому на Пхукете россиянина сообщила, что он не может дышать

Мать россиянина, который оказался в коме на одном из островов Таиланда, поделилась информацией о состоянии своего сына. В настоящее время Дмитрий, перенёсший инфаркт в аэропорту Пхукета, подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и не способен дышать без помощи.

«Мы на связи с врачами, Дмитрий без сознания. Что именно происходит, пока непонятно, сам не дышит, находится на ИВЛ. Сегодня должны сказать, как он там. Ищем способы, как доставить сына в Москву», — поделилась 73-летняя женщина в интервью 360.ru.

Женщина сообщила, что уже перевела свои сбережения в больницу для оплаты первого счёта. В настоящее время Наталья собирает средства на лечение сына, так как у него нет никого, кроме неё. Она также планирует поехать в Таиланд, но сталкивается с трудностями, так как у неё истёк срок действия заграничного паспорта.

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Напомним, что ранее у россиянина случился инфаркт в аэропорту Пхукета прямо перед вылетом домой. Сейчас мужчина лежит в коме, а его родственники пытаются найти деньги на лечение и транспортировку на родину. У 52-летнего туриста не было страховки, за проведëнное шунтирование матери Дмитрия уже выслали чек почти на 320 тысяч бат (около миллиона рублей).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EliteExposure

Алена Пенчугина
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