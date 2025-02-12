«Сам не дышит»: Стали известны подробности о впавшем в кому на Пхукете россиянине

Мать россиянина, который оказался в коме на одном из островов Таиланда, поделилась информацией о состоянии своего сына. В настоящее время Дмитрий, перенёсший инфаркт в аэропорту Пхукета, подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и не способен дышать без помощи.

«Мы на связи с врачами, Дмитрий без сознания. Что именно происходит, пока непонятно, сам не дышит, находится на ИВЛ. Сегодня должны сказать, как он там. Ищем способы, как доставить сына в Москву», — поделилась 73-летняя женщина в интервью 360.ru.

Женщина сообщила, что уже перевела свои сбережения в больницу для оплаты первого счёта. В настоящее время Наталья собирает средства на лечение сына, так как у него нет никого, кроме неё. Она также планирует поехать в Таиланд, но сталкивается с трудностями, так как у неё истёк срок действия заграничного паспорта.