Более 90 тысяч юных учёных стали участниками конкурса «Наука. Территория героев»

В Национальном центре «Россия» завершился финал конкурса «Наука. Территория героев», который собрал юных исследователей со всей страны. За титул победителя 12 февраля боролись десять талантливых ребят, а всего в состязании успели поучаствовать свыше 90 тысяч человек.

«Вовлекая десятки тысяч юных исследователей в научную сферу, мы решаем одну из главных задач Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным», — заявил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в приветственном обращении к ребятам.

Победителем конкурса стал Александр Валов из Клина, второе место занял Тимофей Ковалёв из Пскова, а замкнул тройку Андрей Хохлов из Мичуринска. Они получили награды от компаний-патрнётров конкурса, возможность прохождения карьерных консультаций в ведущих научных центрах, а также дополнительные баллы при поступлении в Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана.