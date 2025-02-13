Экономист Проданова: Курс доллара вырастет до 107 рублей уже к весне
Курс доллара 12 февраля опустился ниже 95 рублей впервые с октября 2024 года. На этом фоне многие задаются вопросом: стоит ли сейчас покупать иностранную валюту впрок? Экономист Наталья Проданова предупреждает: укрепление рубля — временное явление, и весной доллар может снова подрасти. Об этом она рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
«Уже во второй половине февраля курс национальной валюты, не поддержанный очередным повышением ключевой ставки ЦБ РФ, будет снижаться, входя в свой более привычный коридор 105-107 рублей», — спрогнозировала эксперт.
По мнению эксперта, покупать доллары сейчас имеет смысл только в том случае, если они понадобятся в ближайшие месяцы, например, для поездки за границу. В остальных случаях лучше хранить деньги в рублях. Кроме того, Проданова предостерегла от попыток заработать на колебаниях курса, объяснив, что комиссии и курсовые разницы могут «съесть» всю прибыль. Даже если курс доллара к осени достигнет 106 рублей, то на выходе получатся всё те же 106 тысяч рублей, которые можно получить, положив 96 тысяч рублей на депозит, подытожила экономист.
Впрочем, некоторые финансовые эксперты придерживаются иной позиции. По их мнению, в ближайшее время российская валюта может укрепиться на уровне 93-95 рублей за доллар.
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