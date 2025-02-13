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13 февраля, 02:00

Экономист Проданова: Курс доллара вырастет до 107 рублей уже к весне

Курс доллара 12 февраля опустился ниже 95 рублей впервые с октября 2024 года. На этом фоне многие задаются вопросом: стоит ли сейчас покупать иностранную валюту впрок? Экономист Наталья Проданова предупреждает: укрепление рубля — временное явление, и весной доллар может снова подрасти. Об этом она рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Уже во второй половине февраля курс национальной валюты, не поддержанный очередным повышением ключевой ставки ЦБ РФ, будет снижаться, входя в свой более привычный коридор 105-107 рублей», — спрогнозировала эксперт.

По мнению эксперта, покупать доллары сейчас имеет смысл только в том случае, если они понадобятся в ближайшие месяцы, например, для поездки за границу. В остальных случаях лучше хранить деньги в рублях. Кроме того, Проданова предостерегла от попыток заработать на колебаниях курса, объяснив, что комиссии и курсовые разницы могут «съесть» всю прибыль. Даже если курс доллара к осени достигнет 106 рублей, то на выходе получатся всё те же 106 тысяч рублей, которые можно получить, положив 96 тысяч рублей на депозит, подытожила экономист.

Курс доллара рухнул до минимума с октября
Курс доллара рухнул до минимума с октября

Впрочем, некоторые финансовые эксперты придерживаются иной позиции. По их мнению, в ближайшее время российская валюта может укрепиться на уровне 93-95 рублей за доллар.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Антон Голыбин
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