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13 февраля, 02:34

Неизвестный взорвал гранату в баре французского города, есть пострадавшие

Ici: В баре французского Гренобля взорвалась граната, пострадали 12 человек

Повреждённый взрывом бар-ресторан в Гренобле. Обложка © X / TRobinsonNewEra

Повреждённый взрывом бар-ресторан в Гренобле. Обложка © X / TRobinsonNewEra

Вечером 12 февраля в баре-ресторане Aksehir французского города Гренобль произошёл мощный взрыв. В результате происшествия 12 человек получили ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии. Радиостанция Ici со ссылкой на пожарную службу сообщает, что причиной инцидента стала брошенная граната.

По словам представителей экстренных служб, взрывная волна уничтожила окна заведения, нанесла серьёзные повреждения интерьеру и фасаду здания. В ликвидации последствий участвовали 80 пожарных. По их словам, это был «преступный акт, а не несчастный случай».

Пострадавшие от взрыва. Фото © X / TRobinsonNewEra

Пострадавшие от взрыва. Фото © X / TRobinsonNewEra

По предварительным данным, нападавший, помимо гранаты, мог иметь при себе автомат Калашникова, однако не воспользовался им. Возможную связь произошедшего с преступными группировками, действующими в городе, прокурор не исключил, отметив, что следствие рассматривает все версии.

Глава города Эрик Пиоль в соцсети X осудил произошедшее, назвав атаку актом насилия, которому нет оправдания. Вскоре после публикации он лично прибыл на место происшествия.

Для оказания помощи пострадавшим были задействованы ресурсы университетской больницы Ла-Тронш, куда экстренно вызвали дополнительных медицинских работников. Также в медучреждении развёрнут кризисный центр. Правоохранительные органы проводят следственные действия и опрашивают свидетелей. На данный момент задержаний в связи с инцидентом не проводилось.

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Мощный взрыв недавно прогремел на фабрике боеприпасов немецкого концерна Rheinmetall в испанской провинции Мурсия. В результате трагедии пострадали минимум шесть человек.

Тимур Хингеев
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