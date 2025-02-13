Липецк оказался частично обесточен из-за атаки беспилотников ВСУ

Некоторые районы Липецка оказались обесточены на фоне массированного налёта украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Напомним, что сегодня ночью несколько районов Липецкой области подверглись атаке беспилотников ВСУ. Местные жители сообщили о минимум десяти взрывах. Информации о пострадавших пока не поступало.