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Регион
13 февраля, 02:03

Липецк оказался частично обесточен из-за атаки беспилотников ВСУ

Некоторые районы Липецка оказались обесточены на фоне массированного налёта украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«В настоящий момент энергетики ведут переподключение потребителей», — говорится в сообщении чиновника.

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Напомним, что сегодня ночью несколько районов Липецкой области подверглись атаке беспилотников ВСУ. Местные жители сообщили о минимум десяти взрывах. Информации о пострадавших пока не поступало.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Тимур Хингеев
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