Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 03:28

Опытные образцы Як-130М с БКО «Президент-С» начали собирать в Иркутске

Модернизированный Як-130. Обложка © «Ростех»

Модернизированный Як-130. Обложка © «Ростех»

Первые три учебно-боевых самолёта Як-130М собираются на авиационном заводе ПАО «Яковлев» в Иркутске. Опытные образцы комплектуются необходимыми системами и агрегатами, сообщила компания-производитель.

«Срок выполнения первого полёта будет определён по результатам завершения изготовления первого опытного образца и наземной отработки самолёта», — рассказали ТАСС представители ПАО «Яковлев» в кулуарах авиасалона Aero India в Бангалоре.

В компании уточнили, что одним из отличий модернизированного Як-130М от базовой версии станет бортовой комплекс обороны «Президент-С». Конструкторская документация для этого уже выпущена, идёт изготовление опытных образцов контейнеров БКО.

В Минпромторге РФ сообщили о планах ежегодно выпускать от 36 самолётов МС-21
В Минпромторге РФ сообщили о планах ежегодно выпускать от 36 самолётов МС-21

Напомним, что Як-130М впервые был презентован летом 2024 года на форуме «Армия-2024» в подмосковной Кубинке. Обновлённый самолёт получит расширенные боевые характеристики, новую оптико-локационную станцию и современный прицельный комплекс.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Ростех
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar