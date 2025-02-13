Опытные образцы Як-130М с БКО «Президент-С» начали собирать в Иркутске

Первые три учебно-боевых самолёта Як-130М собираются на авиационном заводе ПАО «Яковлев» в Иркутске. Опытные образцы комплектуются необходимыми системами и агрегатами, сообщила компания-производитель.

«Срок выполнения первого полёта будет определён по результатам завершения изготовления первого опытного образца и наземной отработки самолёта», — рассказали ТАСС представители ПАО «Яковлев» в кулуарах авиасалона Aero India в Бангалоре.

В компании уточнили, что одним из отличий модернизированного Як-130М от базовой версии станет бортовой комплекс обороны «Президент-С». Конструкторская документация для этого уже выпущена, идёт изготовление опытных образцов контейнеров БКО.