Опытные образцы Як-130М с БКО «Президент-С» начали собирать в Иркутске
Модернизированный Як-130. Обложка © «Ростех»
Первые три учебно-боевых самолёта Як-130М собираются на авиационном заводе ПАО «Яковлев» в Иркутске. Опытные образцы комплектуются необходимыми системами и агрегатами, сообщила компания-производитель.
«Срок выполнения первого полёта будет определён по результатам завершения изготовления первого опытного образца и наземной отработки самолёта», — рассказали ТАСС представители ПАО «Яковлев» в кулуарах авиасалона Aero India в Бангалоре.
В компании уточнили, что одним из отличий модернизированного Як-130М от базовой версии станет бортовой комплекс обороны «Президент-С». Конструкторская документация для этого уже выпущена, идёт изготовление опытных образцов контейнеров БКО.
Напомним, что Як-130М впервые был презентован летом 2024 года на форуме «Армия-2024» в подмосковной Кубинке. Обновлённый самолёт получит расширенные боевые характеристики, новую оптико-локационную станцию и современный прицельный комплекс.