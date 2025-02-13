Украинские командиры соглашаются не отправлять военнослужащих на передовую за огромные взятки, признался пленный боец ВСУ Владимир Володарский. Чтобы избежать визита «на ноль», солдатам приходится отдавать до 15 тысяч долларов.

Военнопленный сообщил, что служил медиком в 13-м батальоне ВСУ, где царит коррупция. Сам он решил сложить оружие, так как остался единственным выжившим в своём подразделении, а дома бойца ждут трое детей.

«Не хочешь служить, плати деньги, чтобы не идти на передок. Сумма варьируется, там от 10 до 15 тысяч долларов», — цитирует Володарского ТАСС.